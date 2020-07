Prima vietano a un ragazzo l’ingresso al pub, poi gli insulti sui social «Caccia ai neg*i di me*da». Cosa succede a Marsala? (Di domenica 19 luglio 2020) «Mi spiegate Cosa significa questo post? Magari continueranno a dire che a Marsala non esiste il razzismo». A scriverlo è Ali Omar Fofana, il ragazzo a cui due settimane fa è stato impedito l’ingresso all’interno dell’Antico mercato di Marsala (Trapani) solo perché si trovava in compagnia di altri ragazzi neri, tutti calciatori giovanissimi. «I neri qui non entrano» si sono sentiti dire. Una selezione, all’ingresso, in base al colore della pelle. In Italia, nel 2020. Adesso, però, Ali segnala le frasi razziste di un suo concittadino, Gianluca. «Caccia ai neg*i di me*da» Open Il primo post pubblicato (e poi rimosso) da Gianluca «Caccia ai ... Leggi su open.online

