Verona-Atalanta, parziale: 0-0 Segui la partita in diretta (Di sabato 18 luglio 2020) L’Atalanta sfida il Verona al Bentegodi per la 34a giornata del campionato di serie A. Squadre in campo sabato 18 luglio alle 17,15. Leggi su ecodibergamo

Atalanta_BC : Sabato a Verona! ?? Back on track in Verona! ? ???? #SerieATIM | 34ª giornata ?? @HellasVeronaFC ??? Stadio Marcantonio… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - shreyamalik121 : Verona vs Atalanta [HD] Online Stream - clikservernet : Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali - Noovyis : (Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - -