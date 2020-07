Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice finisce in ospedale: fan preoccupati (Di sabato 18 luglio 2020) Uomini e Donne, il famoso dating show guidato da Maria De Filippi, è un prodotto televisivo che non punta solo a intrattenere il pubblico. Molto spesso, infatti, accade che gli spettatori sviluppino un vero e proprio affetto per i protagonisti seduti sul trono o che aspirano ad essere scelti come il grande amore di qualcuno. … L'articolo Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice finisce in ospedale: fan preoccupati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

poliziadistato : #17luglio Un anno senza Andrea #Camilleri, amico della #PoliziadiStato e papà del commissario #Montalbano Con i suo… - GiovanniToti : Guardate che assurdità anche sulle nostre strade! Il nodo di #Genova da stamattina è completamente bloccato, chi vi… - guerini_lorenzo : Professionalità, abnegazione e coraggio, un baluardo per la sicurezza aerea in Italia e all’estero. Grazie alle don… - lildark27 : RT @FabianaLudovica: Noi donne siamo complicate ma voi uomini siete dei coglioni. - awaawakk : RT @FabianaLudovica: Noi donne siamo complicate ma voi uomini siete dei coglioni. -