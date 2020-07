Don Balon: Setien via in settimana, al suo posto arriverebbe Gallardo (Di sabato 18 luglio 2020) Nonostante le rassicuranti parole di Setien sul suo futuro, la sua permanenza al Barcellona sembra essere tutt’altro che scontata, anzi, secondo quanto riporta Don Balon il tecnico potrebbe andare via già al termine della settimana e al suo posto Bartomeu avrebbe scelto anche il successore che ha anche l’avallo di Messi. Sarebbe l’allenatore argentino del River Plate Marcelo Gallardo che ha il contratto in scadenza nel 2021, ma che sarebbe felice di unirsi al Barcellona. Al momento, la grande sfida per il Barça è convincere River a chiudere l’operazione, sebbene il club argentino potrebbe cedere alle richieste del suo tecnico dati gli ottimi risultati raggiunti. Marcelo Gallardo ha trascorso sei stagioni dirigendo il ... Leggi su ilnapolista

