Blanchot, legati dal verbo dell’angoscia (Di domenica 19 luglio 2020) Nel 1943, quando esce Faux pas, Maurice Blanchot ha alle spalle una ormai decennale militanza giornalistica sui principali fogli dell’estrema destra francese; a molti, anche in ambienti di orientamento ideologico opposto, appare come il più acuto e originale critico militante in attività; nei circoli d’avanguardia è considerato una promessa della letteratura transalpina: da qualche mese Gallimard ha pubblicato il suo secondo romanzo, Aminadab (mai tradotto in italiano: stessa sorte, da noi, anche per il suo ambizioso esordio, Thomas l’obscur, del … Continua L'articolo Blanchot, legati dal verbo dell’angoscia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Blanchot legati Blanchot, legati dal verbo dell'angoscia | il manifesto Il Manifesto