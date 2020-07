Taibi su Crisetig: “Ci piace, ma precedenza al Mirandes” (Di venerdì 17 luglio 2020) Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ci ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzo Crisetig, centrocampista nel mirino del club amaranto. “Non posso negare l’interesse e il gradimento, è un profilo che ci piace e ci abbiamo pensato per il futuro. Ma non abbiamo fatte altre mosse perché sappiamo che Crisetig è del Mirandes e aspettiamo di capire se eserciteranno l’opzione di rinnovo. Soltanto quando tutto sarà più chiaro, faremo eventualmente le nostre mosse. Ma ora è tutto prematuro”. Foto: sito ufficiale Reggina L'articolo Taibi su Crisetig: “Ci piace, ma precedenza al Mirandes” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ai microfoni di alfredopedulla.com, Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha parlato di Lorenzo Crisetig, centrocampista nel mirino del club amaranto. “Non posso negare l’interesse e il ...

La sfida alla Serie B è stata lanciata dagli amaranto che proveranno a costruire una squadra degna per la promozione. A dirlo è stato il ds, Massimo Taibi, ma anche i fatti. Perché se è vero che il pr ...

