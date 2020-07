Pierluigi Diaco, Io e Te cancellato da Rai Uno: “Andrò su un’altra rete” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tra le sorprese dello scorso giovedì, con le presentazioni ufficiali del palinsesto Rai della prossima stagione, c’è sicuramente il destino riservato dalla rete a Pierluigi Diaco. Protagonista di questo inizio estate grazie ad una serie di polemiche e dichiarazioni apparentemente lontane dal contesto della conduzione televisiva, il presentatore ha visto gli ascolti di Io e Te schizzare alle stelle; non abbastanza, però, per convincere i piani alti Rai a rinnovare per un altro anno il talk, ufficialmente assente dai piani 2021. Io e Te assente dai palinsesti Rai del prossimo anno: nonostante gli ottimi ascolti, Pierluigi Diaco annuncia di non proseguire la propria attività su Rai Uno “Così come Salvo Sottile, anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai Uno ... Leggi su velvetgossip

wonder_ste : RT @Una_Gioia_Mai: Non è il problema di dittatura social. Caro Pierluigi Diaco, il problema è che tu sei pieno di spocchia, non empatizzi c… - wonder_ste : RT @ToniaPeluso: Esclusiva: Pierluigi Diaco scopre i tre mandanti del linciaggio mediatico ai suoi danni - Sarx88 : Ammazza che piagnone Diaco - zazoomblog : Pierluigi Diaco Monica Leofreddi si confessa e parla della sua vita lontano dalla tv - #Pierluigi #Diaco #Monica… - itsmattxo : pierluigi diaco, ma vaffanculo -