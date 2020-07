Inter, l’orgoglio di Conte: “voglio continuità, paghiamo cari gli errori. Sanchez? Sapevo chi andavo a prendere” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Per noi era importante dare un segnale di continuità, voglia, convinzione, determinazione. Queste partite non sono mai facili o scontate, la Spal è rimasta a lungo in gara. La vittoria serve per chiudere il discorso qualificazione Champions, ritrovarci secondi da soli e accorciare la distanza da chi ci sta davanti. I 6 punti di vantaggio della Juve, però, restano tanti. Gli errori che abbiamo commesso in passato rischiamo di pagarli a caro prezzo“. Si è espresso così Antonio Conte al termine della vittoria dell’Inter per 0-4 sulla Spal. I nerazzurri adesso si ritrovano al secondo posto a 6 lunghezze dalla Juventus a 5 gare dal termine. Foto Getty / Alessandro SabattiniConte si è concentrato poi sui singoli: “Eiksen sta lavorando e sta cercando di ... Leggi su sportfair

