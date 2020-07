Elodie, la confessione in diretta: “Non l’ho fatto per 4 anni” (Di venerdì 17 luglio 2020) Diventata famosa dopo la sua partecipazione ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, Elodie è una delle cantati più seguite della musica italiana. Ha avuto anche un notevole successo recentemente al Festival di Sanremo con il suo singolo Andromeda. Fidanzata con il noto rapper Marracash si è imposta non solo sulla scena musicale ma anche come icona di stile. Infatti la sua bellezza continua ad essere apprezzata da un vasto pubblico e sono in molti a volerla come ospite per interviste e curiosità sulla sua vita privata. Di recente la cantante è stata ospite della giornalista Francesca Fialdini per il programma “Da noi…a ruota libera”. Elodie dichiara in diretta: “Non ho cantato per diverso tempo, almeno quattro ... Leggi su velvetgossip

Diventata famosa dopo la sua partecipazione ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, Elodie è una delle cantati più seguite della musica italiana. Ha avuto anche un notevole successo recen ...

Nonostante i giorni della quarantena siano lontani, Elodie li ricorda come un momento difficile, soprattutto perché hanno messo a dura prova il suo rapporto con Marracash. La prova del nove della quar ...

Diventata famosa dopo la sua partecipazione ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, Elodie è una delle cantati più seguite della musica italiana. Ha avuto anche un notevole successo recen ...Nonostante i giorni della quarantena siano lontani, Elodie li ricorda come un momento difficile, soprattutto perché hanno messo a dura prova il suo rapporto con Marracash. La prova del nove della quar ...