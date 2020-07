Digitale e privacy, istituzioni a confronto nel webinar di Anorc (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – Ospedali ‘connessi’ capaci di condivideredossier sanitari, effettuare visite in telemedicina, monitorare ipazienti cronici a distanza. E’ la sanita’ digitale che l’Italiainsegue da tempo e che per diventare strutturale e organicanecessita di strategie, di solide fondamenta e di professionisticompetenti. Leggi su dire

Il programma della Banca centrale deve sollevare interrogativi sull'uso dei dati che una valuta digitale del genere potrebbe generare “La Bce sta valutando l’eventuale emissione di un euro digitale; u ...

Allarme Twitter: gli hacker colpiscono gli account di personaggi famosi

Una maxi trappola da parte degli hacker ha colpito gli account Twitter di diversi personaggi noti, rientrando di diritto tra le truffe digitali a cui stare attenti. Il commento di Dmitry Bestuzhev, cy ...

