Spal-Inter oggi in tv: orario, diretta e streaming. Come vedere la partita (Di giovedì 16 luglio 2020) Stasera alle ore 21:45 va in scena Spal-Inter, match valevole per la trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020. Quasi un testa-coda al “Mazza”, visto che i ferraresi sono ultimi in classifica e i nerazzurri sono tornati al secondo posto dopo la vittoria con il Torino nell’ultima giornata. Serve un’impresa ai padroni di casa, più che mai bisognosi dei tre punti per provare a sperare ancora nella salvezza. IN TV – Spal-Inter sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da DAZN (canale 209 di Sky), oltre che in streaming tramite l’App di Dazn. Sportface.it vi racconterà il match in tempo reale con video, pagelle, moviole, highlights e molto altro ancora. Leggi su sportface

goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, vi ringraziamo come sempre per il vostro sostegno... godiamoci questa vittoria e poi su… - sportface2016 : #SerieA #SPALInter Tutte le informazioni per seguire in diretta il match di stasera - bianca_caimi : RT @passione_inter: Di Marzio - Inter, le scelte di Conte in vista della Spal: Eriksen titolare, in difesa torna Skriniar - - Nena_Nina_Schi : RT @Ale_Rimi: Se l'Inter batte la Spal, va a -6 dalla vetta. Poi altri 15 punti in palio. Settimana scorsa era fallimento stagionale, crisi… -