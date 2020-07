Scontro Parisi-direttore generale, sospese alcune attività Anpal Servizi (Di giovedì 16 luglio 2020) Non c'è pace all'Anpal, l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro guidata da Mimmo Parisi, il professore italo-americano voluto dal M5S per far incrociare domanda e offerta di lavoro e finito al centro di polemiche per la vicenda delle spese di rappresentanza. A creare ulteriori tensioni è stato un decreto del direttore generale Paola Nicastro, con il quale sono state sospese temporaneamente alcune linee di attività della controllata Anpal Servizi previste dal piano industriale. Un provvedimento, hanno denunciato First e Felsa Cisl, che riguarda la direzione studi e ricerche. "Proprio questa direzione - hanno riferito le due categorie cisline - negli ultimi mesi ha sviluppato importanti studi per sviluppare un nuovo ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Parisi ##Lavoro, scontro Parisi-dg: sospese alcune attivit Anpal Servizi Yahoo Finanza Giancarlo Magalli dice basta: “Adriana Volpe? Non se ne può più”

Se in Nemicamatissima Lorella Cuccarini e Heather Parisi hanno cercato (invano) di sotterrare l’ascia di guerra mostrando al pubblico che tra loro non regnava l’inimicizia perenne, per una nuova edizi ...

La disoccupazione nascosta e lo stato d’emergenza italiano

Leggere l’andamento del mercato del lavoro, in questa crisi, è molto difficile. Se si guardano i dati ufficiali, si potrebbe dire che le cose non vanno poi così male. Anzi. Eurostat la scorsa settiman ...

Se in Nemicamatissima Lorella Cuccarini e Heather Parisi hanno cercato (invano) di sotterrare l’ascia di guerra mostrando al pubblico che tra loro non regnava l’inimicizia perenne, per una nuova edizi ...Leggere l’andamento del mercato del lavoro, in questa crisi, è molto difficile. Se si guardano i dati ufficiali, si potrebbe dire che le cose non vanno poi così male. Anzi. Eurostat la scorsa settiman ...