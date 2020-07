Verde e pulito siano sinonimi: stop alla dipendenza dai fossili (Di mercoledì 15 luglio 2020) La presentazione a Bruxelles della Strategia Europea sull’Idrogeno è stata accompagnata da molto entusiasmo un po’ dappertutto in Europa e naturalmente anche in Italia: l’idrogeno viene descritto come una soluzione energetica in grado di rispondere alla crisi economica e a quella climatica combinandola con una generosa spennellata di Verde e la possibilità di evitare per ancora un po’ di anni l’abbandono dei combustibili fossili e in particolare del gas.Il tutto cercando di ottenere un pezzo importante dei fondi che generosamente i contribuenti europei stanno per mettere a disposizione di imprese, governi, autorità locali, eccetera sia per finanziare la ricerca che per rendere al più presto operativa questa “nuova” idea dell’idrogeno ... Leggi su huffingtonpost

chiappe_revello : RT susdefItalia Al centro della strategia della Commissione c’è l’obiettivo di ridurre notevolmente i costi di prod… - susdefItalia : Al centro della strategia della Commissione c’è l’obiettivo di ridurre notevolmente i costi di produzione dell’… - girfatti78 : RT @europainitalia: Dare impulso al #EUGreenDeal, alla ripresa verde, alla decarbonizzazione dell'economia, alla diffusione dell'idrogeno p… - Alfonso0070 : RT @AtleticAcri: #Natura e #sport si fondono intimamente presso il #lagocecita #sila #benessere #bellezza #mondo #pulito #lago #wellness #… - sportli26181512 : Sampdoria, Thorsby e Askildsen ripuliscono le alture di Genova: I due centrocampisti norvegesi hanno ripulito un’ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Verde pulito Vedano Olona entra nel Plis Valle del Lanza e festeggia pulendo in Quadronna Varesenews Cascina Bene Comune pulisce l’area verde di piazza Guido Rossa

Cascina Bene Comune si dà da fare per San Frediano. Domenica mattina, infatti, alcuni militanti si sono dati da fare per pulire l’area a verde di piazza Guido Rossa a San Frediano. "Il verde urbano – ...

Usa, Biden annuncia piano da 2 mila miliardi per energia "pulita"

14 luglio 2020 Un piano da duemila miliardi di dollari per ricostruire le infrastrutture e produrre energia pulita. Il "grande piano verde" è stato presentato oggi dal candidato democratico alla presi ...

Cascina Bene Comune si dà da fare per San Frediano. Domenica mattina, infatti, alcuni militanti si sono dati da fare per pulire l’area a verde di piazza Guido Rossa a San Frediano. "Il verde urbano – ...14 luglio 2020 Un piano da duemila miliardi di dollari per ricostruire le infrastrutture e produrre energia pulita. Il "grande piano verde" è stato presentato oggi dal candidato democratico alla presi ...