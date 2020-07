Sampdoria-Cagliari 3-0, Zenga: “Abbiamo commesso errori gravi, Nainggolan ha finito la stagione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari Walter Zenga è intervenuto in conferenza stampa dopo l’amara sconfitta per 3-0 contro la Sampdoria. “Abbiamo regalato due gol e in Serie A questi errori si pagano. Ci è mancata la determinazione quando si è trattato di tirare in porta – ha commentato l’allenatore dei rossoblu ai microfoni di Sky Sport -. Bonazzoli è stato bravissimo a segnare, ma un gol del genere ti taglia le gambe. Mi dispiace perché stavamo giocando piuttosto bene. Nainggolan? La stagione finisce tra 15 giorni e temo che la sua sia volta al termine anzitempo“. Leggi su sportface

