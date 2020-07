Graviano e un boss della 'ndrangheta intercettati in carcere: "Giletti ci sta scassando..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'ora d'aria. In un supercarcere blindato , quello de L'Aquila, destinato ad ospitare i detenuti più pericolosi, quelli affidati alle "cure" del 41 bis. A passeggio ci sono loro: un mafioso di rango,... Leggi su feedpress.me

virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inacce… - petergomezblog : “Stanno scassando la minchia”. Giletti e Nino Di Matteo minacciati dal boss Graviano in un colloquio in carcere - GiuseppeBrandon : MA BONAFEDE E' IN BUONA FEDE ? Massimo Giletti minacciato da Graviano, il boss che elogia Bonafede: 'Non sapevo nu… - carlo112244 : RT @virginiaraggi: Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inaccettabi… - 97Francesco16 : RT @marcell32459385: «Quell’uomo… di Giletti e quel…Di Matteo stanno scassando la minchia». L’11 maggio scorso, il boss palermitano Filippo… -