Sassuolo, paura per Rogerio: colpo alla testa in allenamento (Di martedì 14 luglio 2020) paura per Rogerio nel finale dell’allenamento del Sassuolo. Il difensore ha subito un colpo alla testa ed è rimasto a terra. Immediato è stato l’intervento del medico sociale che lo ha immobilizzato e ha aspettato l’arrivo dell’ambulanza che lo ha portato in ospedale per alcuni accertamenti. Per fortuna il brasiliano è sempre rimasto cosciente e in ospedale verrà sottoposto ad esami di controllo per capire l’entità dell’infortunio, ma sarà complicato vederlo presente domani per la gara con la Juventus in programma alle 21:45. Se non dovesse farcela al suo posto pronto Kyriakopoulos. Leggi su sportface

DiMarzio : #Sassuolo, paura per #Rogerio: colpo alla testa in allenamento. Il giocatore è stato portato in ospedale - sportface2016 : #Sassuolo, paura per #Rogerio: nel finale dell'allenamento il difensore ha subito un colpo alla testa ed è stato po… - sportli26181512 : Sassuolo, paura per Rogerio: colpo alla testa, trasportato in ospedale: Sassuolo, paura per Rogerio: colpo alla tes… - fanpage : Paura per Rogerio - 100x100Napoli : Tanta paura per #Rogerio per un infortunio alla testa in allenamento -