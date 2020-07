Arda Turan torna al Galatasaray: idea contratto… a gettone (Di martedì 14 luglio 2020) Arda Turan potrebbe tornare a giocare per il Galatasaray. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un romantico ritorno a casa. Il calciatore, secondo quanto riporta AS, avrebbe già trovato un accordo con la società nella quale è cresciuto prima del salto di qualità all'Atletico Madrid e poi al Barcellona.Arda Turan: contratto a gettonecaption id="attachment 963607" align="alignnone" width="598" Arda Turan Barcellona (getty images)/captionDa quanto si apprende, Arda Turan potrebbe tornare al Galatasaray che avrebbe ideato una formula molto particolare per potersi permettere il grande ritorno. Secondo il quotidiano spagnolo, l'ex ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Arda Turan torna al Galatasaray: idea contratto... a gettone - - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Arda Turan investe nel #basket italiano: la sua agenzia 'Possible' a capo della Reale Mutua #Torino - basketissimo : Presentata questa mattina la nuova proprietà gialloblu che ha tra i soci il tecnico turco Ergin Ataman e l'ex Barce… - Elio91202351 : @gorgo147 @basket_torino - PaulTerzo : @Elio91202351 @Carchia @SportandoIT Se hai presente chi è Arda Turan, saprai che non solo è stato condannato per av… -

Ultime Notizie dalla rete : Arda Turan Arda Turan torna al Galatasaray: idea contratto… a gettone ItaSportPress Basket, clamoroso a Torino: Ergin Ataman è il nuovo proprietario

E’ Ergin Ataman la figura a capo della cordata che guiderà la Reale Mutua. Il coach turco arriva con le idee chiare: «Tra tre anni Torino in Europa» Una svolta molto significativa travolge la società ...

Basket, la Reale Mutua passa di mano: il nuovo proprietario è un allenatore turco di Eurolega

Ataman - pur rimanendo allenatore dell'Efes - sarà l'uomo di punta dell'agenzia Possible fondata da Arda Turan, star del calcio turco che vanta un centinaio di presenze in nazionale ed esperienze con ...

E’ Ergin Ataman la figura a capo della cordata che guiderà la Reale Mutua. Il coach turco arriva con le idee chiare: «Tra tre anni Torino in Europa» Una svolta molto significativa travolge la società ...Ataman - pur rimanendo allenatore dell'Efes - sarà l'uomo di punta dell'agenzia Possible fondata da Arda Turan, star del calcio turco che vanta un centinaio di presenze in nazionale ed esperienze con ...