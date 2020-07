USA 2020 – il programma elettorale di Joe Biden (Di lunedì 13 luglio 2020) Joe Biden, 77 anni, sarà lo sfidante di Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca. Qualora vincesse, avrà il difficile compito di riunificare la nazione. Dovrà inoltre risanare l’economia post-covid e sciogliere le tensioni sociali. Tutte le proposte di Biden sono raccolte nel suo programma elettorale. Il programma elettorale di Joe Biden Cambiamenti climatici … Leggi su periodicodaily

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo record di contagi in #Usa. 66.528 in 24 ore - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus accelera nel mondo. La #Catalogna ordina il lockdown in 8 comuni, vietati gli spostamenti a 500mila… - Chinaski75 : Sky Tg24 : Coronavirus, un 30enne muore in Texas dopo il contagio a un 'Covid party'. - EnricoFurlan3 : RT @SkyTG24: Coronavirus, un 30enne muore in Texas dopo il contagio a un 'Covid party' -