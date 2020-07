Tragedia nella notte: muore un uomo in una sparatoria, è il fratello di un calciatore di Premier League (Di lunedì 13 luglio 2020) Una Tragedia ha colpito nella notte il mondo del calcio, e più precisamente il difensore 27enne del Tottenham Serge Aurier. Suo fratello Christopher, infatti, è stato ucciso in una sparatoria avvenuta verso le 5 nella zona industriale della periferia di Tolosa. Ad affermarlo è Europe 1, che riferisce che il fratello, di un anno più piccolo del calciatore, ha riportato ferite all’addome ed è morto qualche ora dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale. Nel frattempo sono in corso le indagini per capire la dinamica e le motivazioni del gesto, mentre l’omicida è in fuga.L'articolo Tragedia nella notte: muore un ... Leggi su calcioweb.eu

