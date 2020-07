Infortuni Juventus, ULTIMISSIME: Chiellini e Demiral, ecco quando torneranno in campo (Di lunedì 13 luglio 2020) Infortuni Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara a riabbracciare ufficialmente Chiellini e Demiral. Il capitano bianconero potrebbe tornare in panchina già in vista delle prossime sfide contro Sassuolo e Lazio. La sensazione è che il piano della Juventus sia quello di recuperare Chiellini in vista della Champions League. Un piano di recupero mirato per le prossime sfide europee. Infortuni Juventus, Demiral in gruppo: in campo tra 10 giorni? Non solo Chiellini, anche Demiral ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e potrebbero tornare in campo entro 10 giorni. Anche per quel che riguarda il centrale turco, la sensazione è che non ... Leggi su juvedipendenza

dopo il grave infortunio di gennaio con la rottura del legame crociato del ginocchio che aveva costretto il giocatore ad un lungo stop. Il rientro in campo di Merih Demiral e di Giorgio Chiellini. La ...

Nicolò Zaniolo è tornato nel migliore dei modi dopo il brutto infortunio che lo aveva colpito 7 mesi fa ... Nonostante la corte serrata di Juve, Inter e diversi club europei, anche Zaniolo vorrebbe ...

