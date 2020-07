Bari-Ternana Calcio serie C, playoff (Di lunedì 13 luglio 2020) Quarti di finale playoff nella serie C di Calcio. Partita secca. Entra in gioco il Bari che stasera (ore 20,30) ospita la Ternana. I pugliesi hanno a disposizione due risultati su tre. La vincente affronterà in semifinale la vincente di Carrarese-Juventus under 23, pure in programma stasera come, del resto, gli altri due quarti di finale: Carpi-Novara e (alle 20,45) Reggio Audace-Potenza. L'articolo Bari-Ternana <span class="subtitle">Calcio serie C, playoff</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

taake81 : #BariTernana è il big match dei quarti di finale dei #playoff di #SerieC . La presentazione della gara del San Nico… - TernanaNews : GdS - Bari, Simeri vuole sbarazzarsi della Ternana - TuttoBariCalcio : ?? Verso la #Ternana, #DeLaurentiis: 'C'è tensione. Mio padre mi ha fatto l'in bocca al lupo...'? ? ?????? (foto sscba… - tuttoreggina : #serieC, PLAYOFF, questa sera in campo per il Secondo Turno fase nazionale: c'è Bari-Ternana - aquila7630 : Presentazione e info tv del match #Bari-#Ternana, valevole per il 2° turno del #playoff Nazionale #SerieC… -