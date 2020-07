Alessia Marcuzzi: la spalla di Tommaso, la migliore consolazione (Di lunedì 13 luglio 2020) In mezzo alle onde impetuose del gossip impazzito delle ultime due settimane, scatenato dall’affair Belen-De Martino-Marcuzzi, tra il silenzio di Stefano, le paparazzate con il nuovo amore della Rodriguez, che alla fine è anche dovuta intervenire per placare i bollenti spiriti del web, andrebbe spezzata una lancia a favore della terza incomoda tirata (suo malgrado) in causa, innocente fino a prova contraria, anzi, al momento dichiaratamente assolta anche da diretti interessati. Alessia Marcuzzi. La presentatrice, gettata nel calderone più bollente degli ultimi anni, è stata prima massacrata sul web dagli inevitabili moralisti-leoni da tastiera. Quelli che prima prima colpiscono, poi (forse) capiscono. Il suo nome è stato in prima pagine per giorni, mentre lei si concedeva una vacanza in famiglia nel ... Leggi su dilei

StraNotizie : Palinsesti tv: ecco quando torneranno in onda Barbara d'Urso, Maria De Filippi, il GF Vip e Temptation Island di Al… - BITCHYFit : Palinsesti tv: ecco quando torneranno in onda Barbara d’Urso, Maria De Filippi, il GF Vip e Temptation Island di Al… - flamanc24 : RT @FQMagazineit: Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “lo strano caso del fiore viola” - VanityFairIt : Ma il triangolo c'è, o non c'è? - zazoomblog : Stefano De Martino Alessia Marcuzzi Adriana Volpe sbotta in diretta - #Stefano #Martino #Alessia #Marcuzzi -