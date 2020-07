Salvato escursionista di Susegana sul Duranno (Di domenica 12 luglio 2020) Un escursionista di Susegana del 1972, è stato tratto in salvo dal Soccorso alpino e speleologico stazione Valcellina domenica pomeriggio tra le 14 e le 16. L’uomo stava compiendo da solo un itinerario ad anello: era partito al mattino dalla località Ponte Compol in Val Cimoliana ed era transitato per Casera Lodina raggiungendo Forcella Duranno e ritornando per forcella dei Frati è rimasto bloccato in un tratto esposto con roccette di primo grado tra la forcella e il Bivacco Greselin a circa 2000 metri di altitudine non riuscendo più a proseguire. Qui, dove passa anche l’Alta via numero 6 detta “dei silenzi” in passato sono successi interventi simili per soccorrere escursionisti in difficoltà. Fortunatamente in quel punto il telefono cellulare aveva campo sufficiente e ... Leggi su udine20

Montagna : escursionista ferito in Val d'Ossola - salvato dopo 11 ore all'addiaccio Un escursionista ieri mattina è caduto per diversi metri da un sentiero sulle alture di Montecrestese, in Val d'Ossola: è rimasto per quasi 11 ore in fondo ad un dirupo, ferito, con vari traumi e lesioni interne.

Paura per una donna rimasta ferita durante un'escursione in Irpinia. Si è reso necessario a Bagnoli Irpino l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania Nella tarda mattinata di oggi, ...

CIMOLAIS - Un escursionista di Susegana, M. M. del 1972, è stato tratto in salvo dal Soccorso alpino e speleologico stazione Valcellina questo pomeriggio, domenica 12 luglio, tra le 14 e le 16. L'uomo ...

