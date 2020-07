Ravenna: straniero morto in mare, altri 3 in codice rosso. Facevano il bagno col mare mosso (Di domenica 12 luglio 2020) Un uomo è morto in mare nel Ravennate e altri tre dello stesso gruppo di stranieri sono stati soccorsi in codice di massima gravità. Portati in ospedale, non sarebbero in immediato pericolo di vit Leggi su firenzepost

