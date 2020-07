Inter-Torino, Longo: “A San Siro per far punti, è un banco di prova importante” (Di domenica 12 luglio 2020) Il Torino affronterà l’Inter nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A, sfida complessa per i granata, i quali tenteranno però di approfittare della condizione non ottimale degli avversari. L’allenatore italiano Moreno Longo ha presentato il suddetto testa a testa ai microfoni di Torino Channel, esordendo con un’analisi della difficoltà specifica dell’impegno: “Affrontiamo una grandissima squadra, ha grandi giocatori e un grandissimo allenatore. Ci confronteremo con una big, vogliamo fare una grande prestazione per uscire con dei punti da San Siro. Sono forti sui cross, nelle ultime 9 partite ha mandano in gol 9 giocatori differenti: è una squadra evoluta, per noi banco di prova ... Leggi su sportface

TORINO - Intervistato da Torino Channel, l'allenatore del Toro Moreno Longo ha analizzato la difficile partita di domani contro l'Inter a San Siro, esordendo con le proprie impressioni sul 'nuovo' cam ...

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni, presentando il posticipo della 32esima giornata di Serie A, con il Torino. Ecco quanto ha affermato: "Dobbiamo limitare gli ...

