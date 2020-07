DIRETTA STREAMING – Genoa – Spal – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di domenica 12 luglio 2020) Vera e propria “sfida salvezza” quella che andrà in scena alle 17.15 di domenica 12 luglio allo stadio Ferraris di Genova, tra Genoa e Spal. Stato delle squadre Situazione problematica per entrambe le squadre, seppur in maniera differente: il Genoa è reduce dalla sconfitta contro il Napoli e attualmente i grifoni sono al 18esimo posto, in pienza zona retrocessione, seppur ad un solo punto di distanza dal Lecce, virtualmente salvo. Differente la situazione della Spal, che all’ultimo posto con 19 punti vede le speranza di salvezza ridotte al lumicino: sarà necessaria una reazione d’orgoglio da parte degli uomini di Di Biagio. Genoa – Spal – Dove Vederla La partita sarà trasmessa da DAZN, che ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA STREAMING Atalanta-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Serie A, dove vedere Inter Torino: diretta tv e streaming

Partita valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie A tra Inter e Torino, in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro alle ore 21.45, sempre a porte chiuse come da protocollo sani ...

Andiamo a scoprire dove vedere Verona Inter in streaming e in diretta tv, partita valida per la 31a giornata di Serie A. Gara delicata per i nerazzurri, che hanno ormai visto allontanarsi la Juventus.

