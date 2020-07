Caos migranti, Santelli scrive a Conte: "Intervieni o vieterò gli sbarchi" (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - "Mi aspetto una risposta rapidissima da parte del Governo e avverto che, in caso contrario, non esiterò ad agire, esercitando i miei poteri di ordinanza per emergenza sanitaria, vietando gli sbarchi in Calabria". Lo scrive il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, con riferimento allo sbarco di ieri a Roccella Jonica di migranti, alcuni dei quali risultati positivi al coronavirus. "Negli ultimi giorni - ricorda Santelli - sono stati registrati, diversi sbarchi di immigrati sulle coste della Regione Calabria. Tali sbarchi non possono, all'evidenza, essere affrontati con le ordinarie misure, attesa la situazione di emergenza sanitaria ... Leggi su agi

Calabria, focolaio migranti: protesta cittadini, strada bloccata

Dopo lo sbarco di 28 migranti positivi al covid-19, sale la tensione in Calabria. Proteste dei cittadini, alcuni dei quali si sono sdraiati in strada Sono 28 i migranti positivi – tra cui 5 bambini – ...

