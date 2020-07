«Ci risiamo»: lo scatto di un infermiere, Luca Alini, dell’ospedale di Cremona (Di sabato 11 luglio 2020) Quello che non volevamo più vedere, né leggere è riemerso in un post. L’allarme di un infermiere a fine turno nell’ospedale di Cremona che di nuovo sta ricoverando malati con gravi problemi respiratori a causa del covid. L’ospedale che di recente aveva festeggiato la ripartenza con ben 15 nuove nascite in 24 ore è di nuovo all’erta, non come in marzo e aprile, ma ritorna a essere vigile perché il virus non è andato via. Leggi su vanityfair

I due ex corteggiatori si punzecchiano sui social, il risultato è un nuovo scontro a colpi di stories. Ci risiamo. Uomini e Donne è terminato ormai circa un mese fa, ma le diatribe fra corteggiatori n ...

Ci risiamo, fumo e fiamme alla “Biondi”

Quindici mesi dopo la Biondi Recuperi di Ponte San Giovanni ricomincia a bruciare. Oggi come allora, sempre di domenica pomeriggio, sempre con una colonna di fumo nero, denso e spaventoso che si leva ...

