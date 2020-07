Venerdì 10 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 111 (+ 3 da ieri) (Di venerdì 10 luglio 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 111, tre in più rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 2. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Oggi è stato rilevato un nuovo caso di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus salgono a 3.333: 1.404 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.877, i clinicamente guariti sono 33 e le persone in isolamento domiciliare 76. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 ... Leggi su udine20

