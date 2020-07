Perché non si semplifica il riciclo dei rifiuti? (Di venerdì 10 luglio 2020) L’economia circolare, indicata chiaramente come un pilastro del Green Deal a livello europeo, non emerge con altrettanto rilievo nelle proposte di misure italiane. L’economia circolare è citata in vari provvedimenti, ma le misure concrete che ne promuovono lo sviluppo sono piuttosto limitate. Il credito d’imposta previsto dal Piano transizione 4.0 a sostegno dei finanziamenti per la transizione all’economia circolare - per citare la misura di maggior rilievo – è fissato a un livello basso, del 10% dell’investimento.Il riciclo dei rifiuti, che nell’economia circolare dovrebbe aumentare notevolmente per risparmiare materie prime vergini ed energia e che ha grandi possibilità di sviluppo in Italia, è sostanzialmente trascurato. Il riciclo richiede una regolazione ... Leggi su huffingtonpost

