Coronavirus, i virologi: “Quello Lombardo è più simile a quello europeo che a quello cinese” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Coronavirus Sars-CoV-2 che ha circolato in Lombardia “ha caratteristiche genetiche molto più simili a quelli oggi presenti in Europa che non a quelli circolanti in Cina. L’ingresso quindi non è diretto dalla Cina, ma mediato da una fase europea. Quando è stato riscontrato il primo caso a Codogno, in una forma leggermente diversa, lo stesso era già presente nella zona nord (includente Alzano e Nembro)”. A segnalare questa “entrata per via traversa” sono i virologi Fausto Baldanti, responsabile del Laboratorio di virologia molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia e Carlo Federico Perno, già direttore della Medicina di laboratorio dell’ospedale Niguarda di Milano, parlando dei risultati ottenuti dallo studio promosso dalla Fondazione Cariplo e presentato ... Leggi su meteoweb.eu

