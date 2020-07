Verona-Inter 2-2, per i nerazzurri prima la rimonta e poi la beffa (Di venerdì 10 luglio 2020) Al Bentegodi i nerazzurri vogliono reagire. Sotto 1-0 dopo due minuti, la squadra di Conte la ribalta in 6 minuti grazie a Candreva ma Veloso pareggia in extremis Verona-Inter per Conte rappresentava la partita della reazione. La strigliata ai suoi dopo il match contro il Bologna è stata clamorosa, questo a significare quello che il tecnico vuole. Ma i padroni di casa rendono subito la partita in salita per i nerazzurri, Candreva la ribalta in 6 minuti ma poi arriva il pareggio. La partita Al 2′ il Verona sblocca subito la partita con Lazovic che sfrutta una disattenzione di Skriniar e batte Handanovic. Reazione flebile dei nerazzurri che sembrano frastornati dal vantaggio immediato dei padroni di casa. Infatti al 16′ Veloso sfiora il raddoppio con un sinistro che si ... Leggi su zon

