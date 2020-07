Roma, entrano in un condominio e tentano di rubare in più abitazioni: sorprese 2 giovani rom, una anche incinta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ieri pomeriggio, nel corso dei servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati predatori nel centro storico della Capitale, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato due giovani nomadi, di 20 e 21 anni, quest’ultima in stato di gravidanza avanzata, per tentato furto aggravato in concorso in abitazione. I fatti I Carabinieri hanno riconosciuto le due, già note per precedenti reati specifici, e hanno iniziato a pedinarle mentre si aggiravano con fare sospetto in via del Corso; dopo poco le hanno notate introdursi all’interno di un condominio in via dell’Orso. Quando sono uscite, i Carabinieri le hanno bloccate ed eseguendo una verifica nel condominio, hanno accertato numerosi segni di effrazione su diverse porte d’ingresso delle abitazioni. Le fermate, che evidentemente non erano riuscite ad accedere nelle case, sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

