Francesco: "E' Dio che ci chiede di poter sbarcare" (Di mercoledì 8 luglio 2020) È Dio “che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo di poter sbarcare”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della Messa dedicata ai migranti, nel settimo anniversario della sua visita a Lampedusa.I campi detti di accoglienza per i migranti in Libia in realtà sono “lager, un inferno”. Papa Francesco denuncia l’indifferenza del mondo ricco e opulento che dà di quella terribile realtà “una versione distillata” “Nessuno può immaginare l’inferno che si vive lì -ha detto ancora il Papa durante la messa- il lager di detenzione per questa gente che veniva solo con la speranza”. Leggi su huffingtonpost

