Baja Hotels, dolce isolamento in Costa Smeralda (Di mercoledì 8 luglio 2020) In Sardegna l’estate è un po’ più estate che altrove. L’isola profuma di mirto, lentisco, corbezzolo e ginepro e riempie gli occhi con i suoi colori – il verde smeraldo del mare, il rosso del granito e l’oro delle spiagge sabbiose. Lungo la Costa Smeralda, tra Baja Sardinia e Porto Cervo, i quattro splendidi alberghi del gruppo Baja Hotels sono pronti ad accogliere gli ospiti per un’estate indimenticabile. Leggi su vanityfair

TravellerItalia : Baja Hotels, dolce isolamento in Costa Smeralda -

Ultime Notizie dalla rete : Baja Hotels Baja Hotels, dolce isolamento in Costa Smeralda Traveller Italia Baja Hotels, riparte la stagione con la riapertura delle strutture tra Baja Sardinia e Porto Cervo

Ripartono le strutture del gruppo Baja Hotels. L’hotel La Bisaccia ha aperto le sue porte all’estate e il 1 luglio, seguiranno il Grand dal Grand Hotel dei Nuraghi – fresco di assegnazione della 5 ste ...

Riaprono le strutture Baja Hotels in Sardegna

17/06/2020 11.11 TURISMO: NUOVO LUOGO E SPOT "SICILIA YOUR HAPPY ISLAND" /FOTO ...

Ripartono le strutture del gruppo Baja Hotels. L’hotel La Bisaccia ha aperto le sue porte all’estate e il 1 luglio, seguiranno il Grand dal Grand Hotel dei Nuraghi – fresco di assegnazione della 5 ste ...17/06/2020 11.11 TURISMO: NUOVO LUOGO E SPOT "SICILIA YOUR HAPPY ISLAND" /FOTO ...