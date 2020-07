Al Bano, la figlia Jasmine non vuole il suo cognome e lui “quella è una che … (Di mercoledì 8 luglio 2020) AlBano ha avuto quattro figli da Romina Power, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior e poi due da Loredana Lecciso, Jasmine e Bido. Per lui i figli sono uguali e non fa alcune differenza tra quelli di primo e quelli di secondo letto ma prova per tutti un amore smisurato come lui stesso ha dichiarato. Se i figli avuti da Romina Power hanno già intrapreso la loro strada, quelli avuti da Loredana sono ancora abbastanza piccoli e vivono sotto il tetto di famiglia. Da un po’ di tempo pare che Jasmine, bellissima come la mamma abbia deciso che da grande vuole fare la cantante. Jasmine ha inciso la sua prima canzone Jasmine che sui social ha già un seguito molto importate, pare abbia deciso che da grande vuole fare la cantante e che sia anche molto brava. Il suo primo brano dal titolo “Ego” che lei dice di averlo deciso insieme al padre, AlBano ... Leggi su baritalianews

