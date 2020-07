Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei Giornalisti: violata la Carta di Treviso (Di martedì 7 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia per via della violazione della Carta di Treviso. La giornalista e blogger ha reso possibile l’identificazione di suo figlio di quindici anni, dunque minorenne, a mezzo stampa, in occasione della contestazione fatta dal figlio nei confronti di Matteo Salvini durante una manifestazione della Lega che si è tenuta a Milano domenica scorsa. Lo apprende l’Agi. Leggi su sportface

