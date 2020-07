Ricordate Luca Pitteri? Eccolo oggi, sposato con un’ex allieva di Amici (Di martedì 7 luglio 2020) Capita che, in uno studio televisivo, ci si possa innamorare. Lo abbiamo visto accadere più volte ad Amici dove, ad esempio, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti e innamorati così come Francesca Tocca e Valentin Dimitru. Ma non sono gli unici casi all’interno del talent di Maria De Filippi. La freccia dell’amore ad Amici è scoccata anche per Luca Pitteri. Ricordate il professor Luca Pitteri? Per rivederlo negli studi di Amici bisogna tornare un po’ indietro nel tempo, alle prime edizioni del talent. Difatti, l’insegnante è stato ad Amici dalla prima edizione fino al 2007. In quella data aveva abbandonato il progetto per dedicarsi ad altro. Ma tutto ciò non prima di aver incontrato l’amore con cui oggi è sposato ed è anche diventato papà. Luca Pitteri innamorato ad Amici Luca Pitteri ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Luca Ricordate Luca Pitteri? Eccolo oggi, sposato con un’ex allieva di Amici Kontrokultura Il Governatore De Luca ai cittadini: domato il focolaio di Mondragone ma il Covid non è ancora sconfitto

Pubblichiamo le dichiarazioni spontanee del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito allo stato attuale dell’epidemia di Coronavirus nella Regione. Il Governatore manda un messaggi ...

Covid, De Luca: "Giro sempre con la mascherina, sembro un monaco trappista"

"Io vado in giro con la mascherina, anche quando il sole batte, e sembro un monaco trappista. Sta prevalendo un nuovo senso comune: chi indossa la mascherina sembra un extraterrestre". Così il preside ...

