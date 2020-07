Il Consiglio dei Ministri approva il Dl Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; Semplificazioni procedimentali e responsabilità; miisure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. L’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

matteorenzi : Ciò che esce dal consiglio dei ministri non è interamente il #PianoShock come noi l’avevamo designato ma è un passo… - gennaromigliore : Buone notizie dal Consiglio dei Ministri. Approvato il #decretosemplificazioni. L’Italia ha bisogno di correre e i… - Agenzia_Ansa : Iniziato il Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il dl semplificazioni, il ddl di assestamento di Bi… - BomprezziMarco : RT @matteorenzi: Ciò che esce dal consiglio dei ministri non è interamente il #PianoShock come noi l’avevamo designato ma è un passo in ava… - juanne78 : RT @martinoloiacono: ‘’Se il consiglio dei ministri approverà il decreto semplificazione, avremo un sacco di altre novità attualissime e fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio dei Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 | www.governo.it Governo Ospedaletti: omaggio dell'Amministrazione e dei colleghi per Lorenzo 'Chicco' Barbieri che è andato in pensione (Foto)

L’Amministrazione comunale di Ospedaletti, nel corso del Consiglio di ieri, ha ringraziato Lorenzo (Chicco) Barbieri per i suoi 34 anni di servizio. Barbieri è da oggi in pensione ed ha ricevuto l'oma ...

Forza Italia chiede di bloccare lo smart working per i dipendenti comunali: mozione bocciata

Infine la bocciatura del consiglio comunale che nella giornata di lunedì 6 luglio ... dopo le vacanze, ci siano dei piani di efficientamento per dirla elegantemente, in maniera meno elegante dei ...

