Ibra: “Futuro? C’è un mese. Ma qui succedono cose fuori controllo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato da DAZN, Zlatan Ibrahimovic ha commentato la vittoria del suo Milan contro la Juventus: “Sono vecchio, non è un segreto. Ma è solo un numero. Mi sto allenando bene, oggi sono riuscito a giocare un po’ di più dell’ultima partita. Così riesco a giocarle tutte. Sto bene e cerco di aiutare la squadra in tutti i modi. Sono presidente, allenatore e giocatore. Ma mi pagano solo per fare l’allenatore. Quello è il lato negativo. Sono fortunati, fossi qua dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto. Futuro? Ho un mese per divertirmi, poi qua succedono cose che non possiamo controllare. Mi dispiace per i tifosi, può essere che non mi vedano più dal vivo. Se oggi ci fosse stato il pienone sarebbe stato bello, si sarebbero potuti divertire con noi. Facciamo il nostro, siamo professionisti e si lavora. Avrebbero ... Leggi su alfredopedulla

