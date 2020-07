‘Uomini e Donne’, l’ex tronista Giulia Quattrociocche in dolce attesa? L’indiscrezione choc (Di lunedì 6 luglio 2020) Con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, lo scorso settembre, il pubblico del dating show aveva fatto la conoscenza di Giulia Quattrociocche, verace tronista romana che aveva incuriosito il pubblico con la sua spontaneità e la sua semplicità: completamente estranea al mondo dello spettacolo e senza alcun profilo social, la giovane era arrivata alla scelta contesa da Alessandro Basciano (oggi tentatore a Temptation Island) e Daniele Schiavon, e aveva preferito proprio quest’ultimo al giovane papà genovese. Nonostante i due parlassero già di convivenza, l’idillio non è durato e dopo i primi segnali social, dopo soli quattro mesi di relazione era arrivata la conferma diretta dell’ex corteggiatore che aveva annunciato sul suo profilo Instagram la fine della storia con l’ex tronista. La Quattrociocche ... Leggi su isaechia

