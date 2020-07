Temptation Island: terzo figlio in arrivo per Emanuele e Alessandra (Di lunedì 6 luglio 2020) A cinque anni dalla partecipazione a Temptation Island si allarga la famiglia di Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. La coppia ha annunciato su Instagram di essere in attesa del terzo figlio dopo Beatrice ed Enea. In realtà si parlava di una terza gravidanza già da giorni: ai follower più attenti non erano sfuggite le … L'articolo Temptation Island: terzo figlio in arrivo per Emanuele e Alessandra proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

