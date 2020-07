Nina Moric e l’abbraccio con Belen Rodriguez: ‘Sei meravigliosa’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Il magico mondo dello spettacolo regala sempre sorprese inaspettate, come – ad esempio – la pace tra Belen Rodriguez e Nina Moric, due che in passato non sono state esattamente migliori amiche. Invece sabato 4 luglio All’Anema e Core di Capri è successo l’impensabile. Nina e Belen sono nello stesso locale e si fanno trasportare dalla gioia del karaoke. Entrambe impugnano il microfono e si scatenano sulla musica, fino a quando le si vede parlottare tra loro e persino sorridere, abbracciarsi e baciarsi. E nelle story la Moric condividendo il momento dell’abbraccio con la ex rivale in amore (entrambe hanno avuto una storia con Fabrizio Corona) scrive: “Sei meravigliosa, tu e Santiago siete una forza incredibile. Ti meriti solo il meglio! Che il Signore vi benedica sempre“. Baci e abbracci tra Nina Moric e Belen Rodriguez A fornire qualche ... Leggi su tvzap.kataweb

