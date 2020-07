Morto a 33 anni Giuseppe Rizza, giocò nella Primavera della Juventus (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ex calciatore della Juventus Primavera, Giuseppe Rizza, è scomparso questa mattina all’età di 33 anni. Una carriera la sua vissuta nelle serie minori, ma con un importante passato nelle categorie giovanili. Fu compagno di squadra di Marchisio e Giovinco agli inizi della sua carriera. A seguito dell’emorragia celebrale di un mese fa circa, le sue condizioni continuavano a peggiorare. Foto: Corriere.it L'articolo Morto a 33 anni Giuseppe Rizza, giocò nella Primavera della Juventus proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

