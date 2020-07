Hong Kong, rimossi i libri pro democrazia da tutte le biblioteche pubbliche (Di lunedì 6 luglio 2020) Hong Kong, la situazione peggiora minuto dopo minuto. rimossi anche i libri dalle varie biblioteche pubbliche del Paese. Sicuramente una Hong Kong diversa, che, a detta di molti (soprattutto sostenitori della democrazia) andrà a peggiorare di giorno in giorno, per poi assistere, nel corso degli anni, ad una repressione totale delle libertà acquisite. È arrivato anche il tanto atteso momento della “repressione culturale”. Di fatto, tutti i libri “amici” della democrazia sono stati rimossi dalle varie biblioteche pubbliche del Paese. Questo “grazie” alla contestata e poi approvata, dal governo cinese, legge sulla sicurezza nazionale. Una legge che, secondo il fronte cinese, è stata introdotta per contenere le violenti proteste succedutesi soprattutto nel corso dell’ultimo anno. Gli attivisti democratici, tra cui ... Leggi su bloglive

