Chelsea, Lampard: “Jorginho un professionista. Domani partirà titolare” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ha accettato la panchina con grande professionalità. Come tutti vorrebbe giocare sempre, ma fare l’allenatore significa anche prendere decisioni difficili. Non è facile escludere un giocatore, specialmente se si allena bene come Jorginho. Il suo comportamento è stato impeccabile e lo è stato durante tutto l’arco della stagione. In una squadra in cui c’è tanta competizione, come la nostra, è normale essere esclusi a volte. Lui lo ha accettato e credo proprio che Domani partirà titolare“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Chelsea, Frank Lampard a proposito della situazione di Jorginho, il cui futuro sembra lontano da quello dei blues. Domani alle 19:00 il Chelsea farà visita al Crystal Palace. Leggi su sportface

