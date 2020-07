Torino, uccide la madre a coltellate e poi si getta dal nono piano: morte una 60enne e la figlia di 33 anni (Di domenica 5 luglio 2020) Omicidio-suicidio a Torino, dove una donna ha ucciso la madre per poi suicidarsi gettandosi dal balcone al nono piano del palazzo di via Racconigi. Chiara Rollo, di 33 anni, avrebbe accoltellato a morte la madre di 60 anni, Luana Antonazzo, a seguito di una lite in casa. Secondo i primi accertamenti la figlia era affetta da problemi psichiatrici. La polizia è intervenuta a seguito di una chiamata del fidanzato della donna, allertato da alcuni messaggi d’aiuto inviati dalla madre di lei intorno alle 5 di mattina. La donna avrebbe avuto il tempo di chiedere aiuto al ragazzo, che ha letto i messaggi appena sveglio, ma ormai era troppo tardi. All’arrivo del 118 non c’era già più nulla da fare. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo Torino, uccide la madre a coltellate e ... Leggi su ilfattoquotidiano

