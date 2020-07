Sneijder racconta il suo rapporto con Mourinho: "Eravamo una cosa sola. Vi racconto i suoi segreti" (Di domenica 5 luglio 2020) Le autobiografie dei calciatori continuano a far discutere. Anche Wesley Sneijder, ex calciatore dell'Inter e del Real Madrid, ha pubblicato la sua autobiografia "Sneijder" e ha svelato diversi segreti. L'olandese ha parlato del suo rapporto con la vodka ai tempi del Real Madrid ma non solo. Nel nuovo stralcio pubblicato dal Daily Mail, il calciatore ex Inter ha raccontato anche la sua esperienza all'Inter e in particolare il suo rapporto con uno dei suoi grandi maestri: José Mourinho. Inter... Leggi su 90min

