Daydreamer, anticipazioni: CAN sta con SANEM e vuole confessarlo a… (Di domenica 5 luglio 2020) Se c’è una cosa che proprio non piace a Can Divit (Can Yaman) è nascondere i suoi sentimenti. L’uomo lo dimostrerà sempre di più nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, visto che farà di tutto per rivelare a Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan) di essere innamorato di SANEM Aydin (Demet Ozdemir), la loro secondogenita.Leggi anche: Una Vita, anticipazioni: per CINTA qualcosa cambierà, ecco cosaTuttavia, l’impresa non sarà così facile per il nostro Can, dato che SANEM farà il possibile per impedirglielo… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Mevkibe e Nihat sospettosi sul conto di Can Se si dà uno sguardo alle anticipazioni è facile scoprire che tutto si verificherà quando SANEM deciderà di confessare a Can di essere ... Leggi su tvsoap

