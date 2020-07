Comitato giustizia sospesa, in piazza l'8 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) La giustizia è ripartita? "giustizia sospesa", il protocollo unitario per il settore civile"giustizia sospesa", la necessità di uno stress testLa giustizia è ripartita?Torna su «Siamo Avvocati, indispensabili per la giustizia. Orgogliosi del nostro lavoro, uniti per la nostra dignità. Mai più vittime degli eventi!» Sotto l'egida di queste parole il Comitato indipendente "giustizia sospesa", chiama a raccolta tutta l'avvocatura e lancia la manifestazione di mercoledì, 8 luglio, alle 9 a piazza Cavour a Roma. La giustizia è ripartita, è vero, ma in che modo, in che termini? Molte udienze sono state rinviate, anche di un anno. E tutto questo, si legge in un nota del Comitato «impedisce a noi avvocati di garantire tutela ai nostri assistiti e di svolgere la nostra attività lavo... Leggi su studiocataldi

